RTL Crime 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Schmuggelmafia - Ein skrupelloses Geschäft Folge 1 USA 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Exotische Tiere, Organe, Sex oder gar Menschen - für Geld ist auf den Schwarzmärkten der Erde alles zu haben. International operierende Netzwerke aus Schmugglern, skrupellosen Menschenhändlern und mächtigen Hintermännern verdienen jährlich Milliarden in der Schattenwirtschaft, ohne auf Gesetze, Moral oder die Umwelt zu achten. In der achtteiligen Doku-Reihe "Die Schmuggelmafia - Ein skrupelloses Geschäft" folgen die preisgekrönte britische Journalistin Nelufar Hedayat und ihr erfahrenes Team investigativ den Spuren der Täter, Kunden und Opfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Traffickers Altersempfehlung: ab 12