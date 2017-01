Heimatkanal 01:10 bis 02:25 Erotikfilm Tanzstunden-Report D 1973 Stereo Merken Normalerweise versucht man sich so gut es geht vor lästigen Tanzstunden zu retten, ganz anders die Schüler in der Tanzschule von Fräulein Amsel. Während die Eltern meinen ihre Kinder lernen endlich etwas Vernünftiges, freuen sich die "lieben Kleinen" wenn sich die Türen schließen. DJ Horst sorgt nämlich nicht nur für passende Musik, sondern auch für die richtigen Kontakte mit dem anderen Geschlecht. Und an Gelegenheiten und Orten mangelt es nun wahrlich nicht, ob Besenkammer, Garderobe oder Swimmingpool - "tanzen" kann man überall. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Marlies Petersen (Fräulein Amsel) Franz Zügel (Siggi) Wolfgang Draeger (Horst) Natascha Verell (Schosy) Sandro Castell (Ralf) Birgit Zamulo (Clärchen) Ute Vehse (Marlen) Originaltitel: Tanzstundenreport Regie: John Weeran Drehbuch: Henry Vulpin, John Weeran Kamera: Michael Marszalek Musik: Rolf Bauer Altersempfehlung: ab 16