Heimatkanal 23:20 bis 23:35 Porträt Bei uns zu Gast Jutta Speidel D 2013 Stereo 16:9 Merken Jutta Speidel zählt zu den beliebtesten Schauspielerinnen in Deutschland - und das nun schon über vier Jahrzehnte lang. Sie erzählt in der Sendung "Bei uns zu Gast" den Heimatkanalzuschauern exklusiv über ihre Dreharbeiten mit Roy Black und über die besonders schönen 70er Jahre, als die Schauspielerei zu ihrem Beruf wurde. Natürlich gibt sie uns auch kleine Einblicke in ihr Privatleben und in ihre Denken und Handeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bei uns zu Gast Regie: Reinhard Ehret