Heimatkanal 20:15 bis 21:50 Komödie Immer die Mädchen A 1959 Stereo 16:9

Merkwürdige Gerüchte ranken sich um eine Mädchenschule, die auch dem Reporter Dr. Klausen nicht verborgen bleiben. Kurzerhand schmuggelt er sich als Erzieher in das Internat, um seine Enthüllungsgeschichten an die Presse zu verkaufen...

Schauspieler: Hans-Joachim Kulenkampff (Dr. Peter Klausen) Vivi Bach (Silvia Hellmann) Paul Henckels (Baron Siebenstein) Fita Benkhoff (Baronin Siebenstein) Christine Görner (Dr. Vera Reimann) Fritz Remond (Van Dooren) Otto Wernicke (Adam Fröschl) Originaltitel: Immer die Mädchen Regie: Fritz Rémond Drehbuch: Joachim Wedekind, F.M. Schilder, Wolf Neumeister Kamera: Elio Carniel Musik: Karl Loubé Altersempfehlung: ab 12