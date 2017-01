State Trooper Jack Halcombe (Nicolas Cage) soll in Alaska eine Mordreihe aufklären, bei der mehrere junge Frauen auf bestialische Weise ermordet wurden. Bald stößt er auf die Prostituierte Cindy (Vanessa Hudgens), die behauptet, dem ehemaligen Sexualstraftäter Robert Hansen (John Cusack) nur knapp entkommen zu sein. Prompt macht Halcombe Jagd auf den Mann - doch die Beweislage ist dünn. - Nicolas Cage und John Cusack liefern sich in diesem düsteren Thriller nach wahren Begebenheiten ein starkes Duell. In Google-Kalender eintragen