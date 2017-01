Sky Emotion 01:40 bis 03:20 Komödie Just Wright - In diesem Spiel zählt jeder Treffer USA 2010 Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Es ist wie verhext: Physiotherapeutin Leslie Wright (Queen Latifah) wird von den Männern immer nur als Kumpel betrachtet. Da lernt sie an der Tanke zufällig den Profibasketballer Scott (Common) kennen, der sie glatt zu seiner Geburtstagparty einlädt. Blöd nur, dass Leslie ihre attraktive Freundin Morgan (Paula Patton) mitnimmt, die sich den Sportler auch gleich angelt. Doch dann verletzt sich Scott das Knie und bittet Leslie darum, ihn zu therapieren. - Sympathischer Mix aus Romantic Comedy und Sportfilm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Queen Latifah (Leslie Wright) Common (Scott McKnight) Paula Patton (Morgan Alexander) James Pickens jr. (Leslies Vater) Phylicia Rashad (Scotts Mutter) Pam Grier (Leslies Mutter) Laz Alonso (Mark Matthews) Originaltitel: Just Wright Regie: Sanaa Hamri Drehbuch: Michael Elliot Kamera: Terry Stacey Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin