NDR 22:05 bis 22:50 Quiz Die NDR Quizshow Das Ratespiel für den ganzen Norden D Stereo Untertitel 16:9 Merken Wer an Fakten und Kuriositäten aus Norddeutschland interessiert sind, kann mitraten: Jörg Pilawa prüft in der "NDR Quizshow" fünf plietsche Kandidatinnen und Kandidaten in mehreren Spielrunden auf ihr Wissen rund um Norddeutschland. Wer wird am Ende gewinnen und zur "Leuchte des Nordens" gekürt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa Originaltitel: Die NDR Quizshow