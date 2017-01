Sky Nostalgie 23:15 bis 01:15 Kriegsfilm Der wilde Haufen von Navarone GB 1978 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im Zweiten Weltkrieg: Eine Spezialeinheit der Alliierten soll einen Spion liquidieren. Um zu dessen Versteck zu gelangen, schließen sich die Männer um Major Mallory (Robert Shaw) einem Trupp an, der eine strategisch wichtige Brücke sprengen muss. Die Aktion gerät zum Himmelfahrtskommando, das nur wenige überleben. - Actionbetontes Sequel zu "Die Kanonen von Navarone" von "James-Bond"-Regisseur Guy Hamilton. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Shaw (Mallory) Harrison Ford (Barnsby) Barbara Bach (Maritza) Edward Fox (Miller) Franco Nero (Lescovar) Carl Weathers (Weaver) Richard Kiel (Drazak) Originaltitel: Force 10 from Navarone Regie: Guy Hamilton Drehbuch: Robin Chapman Kamera: Christopher Challis Musik: Ron Goodwin