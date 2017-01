BR Fernsehen 21:35 bis 21:45 Filme Ein Münchner im Himmel D 1962 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Alois Hingerl, Dienstmann Nr. 172 vom Hauptbahnhof München, kommt in den Himmel. Petrus eröffnet ihm die himmlische Hausordnung: "Frohlocken und Halleluja singen." Davon ist der "Engel Aloisius" nicht sonderlich erbaut, zumal er statt des Münchner Biers "himmlisches Manna" bekommen soll. Ergrimmt setzt er sich auf eine Wolke, um zu frohlocken und Halleluja zu singen. Das klingt jedoch so, dass den Himmlischen die Haare zu Berge stehen. Da hat der liebe Gott ein Einsehen und beauftragt Aloisius, der bayerischen Regierung die göttlichen Eingebungen zu überbringen. Er schickt ihn auch gleich mit einem entsprechenden Brief nach München. Als der "Engel Aloisius" wieder Münchner Boden betritt, und als er schließlich - einer alten Gewohnheit gemäß - wieder im Hofbräuhaus landet, vergisst er bei einer Maß und noch einer Maß den göttlichen Auftrag samt der bayerischen Staatsregierung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein Münchner im Himmel Regie: Traudl Reiner, Walter Reiner Drehbuch: Ludwig Thoma Kamera: Peter Rohe Musik: Karl von Feilitzsch