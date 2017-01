BR Fernsehen 20:15 bis 21:35 Tanz Erster Klasse D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Erster Klasse, der Komödienklassiker von Ludwig Thoma als aktuelles Kabarettstück - bayerisch, hintersinnig! Der Bauernschwank "Erster Klasse", den Ludwig Thoma 1910 schrieb, war ein satirischer Rundumschlag auf Bayern: auf die bayerische Politik, auf die bayerische Bauernschläue und auf die vermeintliche Schläue derer, die aus bayerischer Sicht immer schon wussten, worauf es ankommt - die Preußen. Thomas Geschichte ist einfach und genial: In einem Erster-Klasse-Abteil treffen sich unfreiwillig sechs Reisende, die sich und ihre Absichten im Laufe der Fahrt nach München immer mehr offenbaren. Dass der bayerische Komödienklassiker von damals nichts von seiner zeitlosen Brisanz verloren hat, das zeigt die satirisch-bissige Fassung vom Autorenteam rund um den Kabarettisten Helmut Schleich. Aus dem preußischen Düngemittelhändler aus der Originalversion wurde der Medien-Coach, der die Bayerische Staatsregierung optimieren will. Der fränkische Ministerialrat kennt und pflegt, damals wie heute, einfach und stereotyp seine ministeriale Machtfülle. Das hochzeitsreisende Paar ist das glückliche Gewinnerpaar eines dümmlichen Radio-Gewinnspiels. Der Bauer Gsottmaier mutiert zum spekulativen Gebäudesanierer, der einzig auf seinen Vorteil bedacht ist. Und der Landtagsabgeordnete Josef Filser ist immer noch der bayerische Klischee-Landtagsabgeordnete, der er immer war: bauernschlau, genusssüchtig, hinterfotzig, korrupt und machtbewusst - nicht mehr königlich bayerisch, aber in seiner Haltung immer bayerisch königlich! Auf den Punkt karikiert die Musik von Conny Kreitmeier subtil die dicke Luft im Zugabteil - und in mehreren überraschenden Doppelrollen brillieren Uli Bauer und Helmut Schleich aufs Köstlichste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helmut Schleich (Josef Filser) Uli Bauer (Sylvester Gsottmaier) Thomas Wenke (Fritz Stüve) Philipp Moll (von Scheibler) Alexander Liegl (Alfred Dobler) Constanze Lindner (Brigitte Dobler) Uli Bauer (Marie Filser) Originaltitel: Erster Klasse Regie: Rainer Pause Drehbuch: Robert Urban, Alexander Liegl, Rainer Pause, Helmut Schleich Musik: Conny Kreitmeier, Jan Eschke