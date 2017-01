History 22:10 bis 22:35 Dokumentation Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger Hitlers Raketenschmiede D 2016 Stereo 16:9 Merken Die Geschichtsjäger sind auf Spurensuche in Hitlers Raketenschmiede, der ehemaligen Heeresversuchsanstalt in Peenemünde auf der Ostseeinsel Usedom. Während der NS-Zeit war die Anlage, die heute als Wiege der Raumfahrt gilt, eines der modernsten Technologiezentren der Welt. Tausende Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge mussten hier daran arbeiten, die zerstörerischen Absichten der Nazis zu verwirklichen. Auf ihrer Tour treffen Wigald und Fritz Christoph von Braun, den Neffen des berühmten Wissenschaftlers Wernher von Braun, und ergründen mit ihm gemeinsam das Wirken seines Onkels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger Altersempfehlung: ab 12