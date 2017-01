Animal Planet 01:35 bis 03:05 Dokumentation Military Dogs - Hunde im Einsatz USA 2012 Merken Wenn es um Leben oder Tod geht, sind enge Bindungen von existentieller Bedeutung - das gilt auch für die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Vier amerikanische Soldaten und ihre Hunde im afghanischen Kriegsgebiet zeigen in dieser Dokumentation, was blindes Vertrauen bedeutet. Die Truppe ist speziell für riskante Einsätze ausgebildet und führt Aufklärungs-Missionen im Feindgebiet durch. Dabei sollen Sprengfallen der Taliban aufgespürt werden. Drei Kamera-Teams haben die Erlaubnis erhalten, die Hundestaffeln des US-Militärs auf ihren Missionen in Helmland und Kandahar zu begleiten. Dort kamen bisher mehr ausländische Soldaten ums Leben, als in jeder anderen Provinz. Auch die "Military Dogs" und ihre Hundeführer geraten dort öfter in Gefahr, als in lieb ist, deshalb müssen sich die Teams auf Patrouille hundertprozentig aufeinander verlassen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Military Dogs Regie: John Dorsey, Andrew Stephan