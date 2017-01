MDR 22:20 bis 23:50 Komödie Sturköpfe D 2015 2017-01-23 12:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sissi und Theo sind unterschiedlich, wie man unterschiedlicher kaum sein kann. Theo, ein unduldsamer, zielbewusster Geschäftsmann, der Menschen möglichst auf Abstand hält, und Sissi, eine junge Frau, die ihren Weg noch nicht gefunden hat und noch immer bei ihrer Mutter wohnt, wären sich wahrscheinlich nie begegnet, wenn Theo nicht erblindet wäre. Sissi ist in der Probezeit als Reha-Trainerin für Blinde und Theo ihr erster Schüler. Einen schwierigeren ersten Schüler kann man sich kaum denken, ist Theo durch das Trauma der Erblindung doch zusätzlich verbittert, was er ungehemmt an seiner unerfahrenen Lehrerin auslässt. Doch Sissi nimmt den Kampf auf - mit Theo, aber auch mit sich selbst. - Nach ihrem Kinoerfolg "Tage, die bleiben" inszenierte Regisseurin Pia Strietmann ihren ersten Fernsehfilm. In der tragikomischen Geschichte spielen Alwara Höfels und Peter Haber zwei eigenwillige Menschen, die sich zusammenraufen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alwara Höfels (Sissi Fischbacher) Peter Haber (Theo Olsson) Johanna Gastdorf (Gloria Fischbacher) Sönke Möhring (Jens Olsson) Gundi Ellert (Renate Stimpfle) Johannes Herrschmann (Herr Knaubert) Holger Gotha (Dr. Kremer) Originaltitel: Sturköpfe Regie: Pia Strietmann Drehbuch: Dominique Lorenz Kamera: Eeva Fleig Musik: Martin Stock Altersempfehlung: ab 6