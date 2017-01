MDR 20:15 bis 21:45 Musik Ilse Bähnert jagt Dr. Nu Heiteres Krimikonzert mit Tom Pauls D Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Sachsens gewitzte Witwe Ilse Bähnert ermittelt in einem pikanten Mordfall! Und sie singt sich dabei durch die hitverdächtige Kriminalfilmmusik der vergangenen Jahrzehnte. Neben Ilse Bähnert tauchen auf: Kommissar Manfred Strietzel, Chefkommissar Johannes Bücklich-Bömmler, Konditor Gränzel und der geheimnisvolle Russe Malakoff. Tom Pauls gibt allen fünf Figuren ein unverwechselbares Gesicht - und natürlich eine unverwechselbare Stimme. Der knifflige Fall: Ilse Bähnerts Lieblingsbäcker wird tot in seiner Bäckerei gefunden. Wertvolle alte Kuchenrezepte fehlen. Die Polizei scheint im Dunkeln zu tappen. Deshalb ergreift die rüstige Rentnerin kurzerhand selbst die Initiative und erweist sich bald als Sachsens würdige Antwort auf Miss Marple. Die Geschichte für das Krimikonzert basiert auf dem Roman "Ilse Bähnert jagt Doktor Nu" von Tom Pauls und Mario Süßenguth. Mit den bekanntesten Krimimelodien der Kino- und Fernsehgeschichte (u. a. Miss Marple-Thema, James Bond-Thema, Der rosarote Panther, Olsenbanden-Thema, "Jawoll, meine Herrn") darf sich das Publikum auf ein spannend-heiteres Krimikonzert mit Schuss freuen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tom Pauls Originaltitel: Ilse Bähnert jagt Dr. Nu