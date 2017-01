Kinowelt 23:20 bis 00:50 Horrorfilm Wake Wood IRL, GB 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Um den tragischen Tod ihrer kleinen Tochter Alice zu bewältigen, ziehen der Tierarzt Patrick und seine Frau Louise aus der Stadt in die ländliche Gemeinde Wake Wood. Aber die Schatten der Vergangenheit lassen sich nicht so einfach abschütteln. Hinter der idyllischen Fassade von Wake Wood verbergen sich dunkle Geheimnisse. Patrick und Louise beobachten, wie sich ihre Nachbarn im Wald treffen, um heidnische Rituale zu zelebrieren. Der Druide Arthur macht dem jungen Paar ein schicksalhaftes Angebot: Er könne die getötete Alice für drei Tage ins Leben zurückholen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aidan Gillen (Patrick) Eva Birthistle (Louise) Timothy Spall (Arthur) Ella Connolly (Alice) Ruth McCabe (Peggy O'Shea) Brian Gleeson (Martin O'Shea) Amelia Crowley (Mary Brogan) Originaltitel: Wake Wood Regie: David Keating Drehbuch: David Keating, Brendan McCarthy Kamera: Chris Maris Musik: Michael Convertino Altersempfehlung: ab 18