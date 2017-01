Kinowelt 20:15 bis 21:35 Musikfilm This is spinal tap USA 1984 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im Zuge des Heavy-Metal-Booms kommen Spinal Tap, die sich schon als artiges Flowerpower-Ensemble einen Namen gemacht haben, ganz groß raus und werden zu absoluten Rocklegenden. Für Marty DiBergi, einen begabten Werbespotfilmer, Grund genug, eine "Rockumentary" über die britische Band zu drehen. Im Backstage-Bereich erlebt er hautnah die abgedrehten Spleens und Allüren der Rockstars und bekommt im Interview so manches unangenehme Detail aufgetischt. Die grandiose Musiksatire von Erfolgsregisseur Rob Reiner ist ein intelligent-bissiger Kommentar über das Rockbusiness und dessen Mythen. Die fiktive Tourdokumentation avancierte Anfang der achtziger Jahre zum absoluten Kultfilm und gilt als einer der besten Musikfilme aller Zeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Reiner (Marty DiBergi) Christopher Guest (Nigel Tufnel) Michael McKean (David St. Hubbins) Harry Shearer (Derek Smalls) June Chadwick (Jeanine Pettibone) Tony Hendra (Ian Faith) Bruno Kirby (Tommy Pischedda) Originaltitel: This is Spinal Tap Regie: Rob Reiner Drehbuch: Christopher Guest, Michael McKean, Harry Shearer, Rob Reiner Kamera: Peter Smokler Musik: Christopher Guest, Michael McKean, Rob Reiner, Harry Shearer Altersempfehlung: ab 12