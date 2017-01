Hessen 20:15 bis 21:45 Dokumentation Erlebnis Hessen: Faszination Odenwald D 2016 2017-01-23 01:35 HDTV Merken Eine abwechslungsreiche Mittelgebirgslandschaft mit Streuobstwiesen und Wäldern, mit alten Hofgütern, Burgen und Schlössern - das ist der Odenwald. Wegen seiner landschaftlichen und geologischen Besonderheiten wurde er 2015 zum "UNESCO Geo-Naturpark" ernannt. Eine Gegend - ideal für ausgedehnte Wanderungen und Radtouren, aber auch für "Entdeckungsreisen" in die Erdgeschichte. "Erlebnis Hessen" ist unterwegs im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, auf der Suche nach Naturschönheiten, Sehenswürdigkeiten und nach Menschen, die auf besondere Weise mit der Region verbunden sind - etwa Jannis Como, Nicolas Kresbach und Christoph Scheunemann. Die drei jungen Männer haben ihr Studium abgebrochen, um ein Lokal in Bensheim-Auerbach am Rande des Odenwaldes zu übernehmen, das sonst wohl für immer geschlossen worden wäre. Mit viel Eigeninitiative haben sie die "Alte Dorfmühle" renoviert und für das Gasthaus ein eigenes Konzept erarbeitet. Dabei legen sie großen Wert auf Produkte aus der Region. "Jetzt haben wir einen Anreiz, die Region noch besser kennen zu lernen, weil wir die regionalen Erzeuger, von denen es im Odenwald viele gibt, auch selbst begutachten können", sagt Jannis Como. Einen Anreiz, die Region kennenzulernen, bieten auch die Kunstwege, die sich seit einigen Jahren durch den Odenwald ziehen. Die Idee dazu hatte der Bildhauer Martin Hintenlang aus Abtsteinach. 2000 realisierte er ein erstes Kunstweg-Symposium. Seitdem arbeiten alljährlich verschiedene Bildhauer vor Publikum im UNESCO Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald. Die Werke bleiben in der Region und werden Teil der Kunstwege, für die es inzwischen sogar eine Wanderkarte gibt. Von Martin Hintenlang selbst stehen zahlreiche Skulpturen in der Region. "Es ist schön, ein Zuhause zu haben, einen Ort, wo man hingehört", sagt Johanna Heereman. Sie meint damit Habitzheim nahe der Veste Otzberg. Hier ist sie als Prinzessin zu Löwenstein aufgewachsen. Später hat sie die Welt bereist, in der Entwicklungshilfe gearbeitet und ist schließlich wieder in die Heimat zurückgekehrt, um gemeinsam mit ihrem Mann die Verantwortung für das alte Odenwälder Hofgut Habitzheim zu übernehmen. Mit ökologischem Landbau, Eventbetrieb und einem Zentrum für ganzheitliche Medizin wollen die beiden das Unternehmen in die Zukunft führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erlebnis Hessen Regie: Astrid Dermutz