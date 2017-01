ATV 2 22:50 bis 00:39 Fantasyfilm Highlander III - Die Legende CDN, F, GB 1994 2017-01-23 02:55 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Dem Highlander Connor MacLeod wird wieder nach dem Leben getrachtet diesmal von dem Magier Kane, der von einem Archäologenteam in Japan ausgegraben wurde und auf Rache sinnt. MacLeod ahnt noch nichts, blind verliebt in die Geologin Alex, die seiner Ex-Frau Sarah zum Verwechseln ähnlich sieht und zudem in ihrer Forschungsarbeit kurz vor der Lösung des 300 Jahre andauernden Rätsels um den Highlander-Clan steht. Als es bei dem Kampf mit dem unsterblichen Kane MacLeods Schwert entzweibricht, muss er zurückkehren in die schottischen Highlands, um es neu schmieden zu lassen. Denn beim Kampf Gut gegen Böse kann es nur Einen geben?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Lambert (Connor MacLeod) Mario Van Peebles (Kane) Deborah Kara Unger (Alex Johnson / Sarah) Mako (Nakano) Martin Neufeld (Lt. John Stenn) Frederick Y. Okimura (Alter Japaner) Gabriel Kakon (John MacLeod) Originaltitel: Highlander III - The Sorcerer Regie: Andy Morahan Drehbuch: Paul Ohl Kamera: Steven Chivers Musik: J. Peter Robinson Altersempfehlung: ab 16