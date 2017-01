NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 23. Januar 1862: Der Geburtstag des amerikanischen Erfinders Frank Shuman Merken Ein echter Pionier, dieser Frank Shuman, ein Pionier der Solarenergie. Er wollte die Welt allein mit Energie aus Solarkraftwerken versorgen. Er hat nicht als Erster die Energie der Sonne angezapft, es gab schon viele Vorläufer bis in die Antike zurück, aber er hat als Erster eine echte Prototypanlage gebaut. 1913 ging sie in Ägypten erfolgreich in Betrieb. Er war eben nicht nur Erfinder, sondern auch Geschäftsmann; außerdem war er von seiner Idee überzeugt und konnte sie exzellent verkaufen. Vielleicht hätte er die Solarenergie schon damals etablieren können, hätte nicht der Erste Weltkrieg alle Planungen gestoppt und große neue Erdölvorkommen die Energieversorgung der Welt auf das Öl festgelegt. Sein Anlagentyp jedenfalls, das Parabolrinnenkraftwerk, wurde in den 1980er- Jahren in Sonnenkraftwerken wieder aufgegriffen. In Google-Kalender eintragen