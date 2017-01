Anixe HD 20:15 bis 21:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Teufelsberg D 1998 Merken Berlin im Chaos: Der Strom fällt aus, Computer stürzen ab - und beinahe auch AK1. Nur Charlys fliegerischem Geschick ist es zu verdanken, dass der Helikopter vom Aufprall verschont bleibt. Rubelli macht sich sofort daran, die Quelle der Bedrohung auszumachen. Die Spur führt zum Berliner Teufelsberg, wo der Kunstmäzen Bantzer, der in einer ehemaligen Abhöranlage der Amerikaner wie in einer Festung residiert. Bantzer klinkt sich in die wichtigsten Rechner der Stadt ein, um sich die Daten des Kernforschungsinstituts anzueignen und teuer zu verkaufen - ohne Rücksicht auf Verluste ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Brigitte Karner (Dr. Claudia Jakostra) Dietrich Hollinderbäumer (Polizeichef Dr. Koch) Christoph Grunert (Thorwald Fuchs) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Gabriele Heberling Drehbuch: Markus Steffl Kamera: Martin Kukula, Daniel Koppelkamm Musik: Chris Weller, Curt Cress Altersempfehlung: ab 12