DR Kultur 21:30 bis 22:30 "Mann außer Haus" Herbert Schneider, Chef der Firma Luft und Wasser, wird entführt. Fünf Millionen fordert der Entführer. Schneiders Frau Hildegard reagiert gleichgültig auf die Lösegeldforderung. Sie freut sich auf die Nacht mit Doktor Kaltwasser, dem Kollegen ihres Mannes. Während Schneider dem Entführer eine Lektion in Betriebswirtschaft erteilt, gerät Kaltwasser in Panik, denn die Firma ist pleite und ohne das spekulative Denken Schneiders verloren. Wie ihn retten, wenn keiner weiß, wo die beiseite geschafften Millionen stecken? Gäste: Rolf Hoppe (Schneider), Martin Seifert (Kunz), Klaus Dieter Klebsch (Kaltwasser), Astrid Meyerfeldt (Hildegard), Bernhard Schütz (Norbert) Regie: Karlheinz Liefers