ORF 3 22:10 bis 23:00 Dokumentation Homöopathie - Nutzen oder Scharlatanerie? A 2015 2017-01-23 01:35 Stereo 16:9 Millionen Menschen schwören auf Globuli: allerdings wurde ihre Wirkung wissenschaftlich nie erwiesen. Die höheren Potenzierungen - gerade die angeblich wirkungsvollsten - entsprechen der Wirkung eines Tropfens in allen Weltmeeren - also mit Logik kaum nachzuvollziehen. Es geht um einen Millardenmarkt, denn die Traubenzuckerkügelchen sind nicht unbedingt preiswert. ORFIII-Gestalterin Gundi Lamprecht stellt Für und Wider einander gegenüber.