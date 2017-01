ORF 1 22:40 bis 23:25 Serien Shades of Blue ... denn ich habe gesündigt USA 2016 2017-01-23 03:15 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Nach dem aus dem Ruder gelaufenen Überfall mit einem Toten und mehreren Verletzten sind Harlee und Wozniak darum bemüht, die Kontrolle zurückzuerlangen. Während Loman gegenüber dem FBI vorgibt, die Täter nicht erkannt zu haben, wollen sie das Geld zum vereinbarten Treffpunkt bringen. Unterwegs rammt jedoch ein Unbekannter ihren Wagen, stiehlt die Beute und lässt die beiden mit leeren Händen zurück. Ihr Auftraggeber ist außer sich und gibt ihnen 24 Stunden Zeit, um das Geld wiederzubeschaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Sarah Jeffery (Cristina Santos) Drea de Matteo (Tess Nazario) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Steven DePaul Drehbuch: Mike Daniels Kamera: Stefan Czapsky Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin