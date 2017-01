ORF 1 20:15 bis 21:05 Actionserie Lethal Weapon Mein Plan, dein Plan USA 2016 2017-01-23 01:10 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Riggs and Murtaugh folgen den Spuren eines Drogenkartells. Dabei trifft Murtaugh auf seinen ehemaligen Ausbildner Offizier Ned Brower, der den Sicherheitswagen gefahren ist. Zunächst ist die Freude groß über das unverhoffte Wiedersehen. Doch dann stellt sich heraus, dass Ned tiefer in den Fall involviert ist. Murtaugh muss eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Und Riggs kämpft noch immer mit dem schmerzhaften Verlust seiner Frau Miranda. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Damon Wayans (Roger Murtaugh) Clayne Crawford (Martin Riggs) Kevin Rahm (Brooks Avery) Keesha Sharp (Trish Murtaugh) Jordana Brewster (Maureen Cahill) Johnathan Fernandez (Scorsese) Ted Levine (Ned Brower) Originaltitel: Lethal Weapon Regie: Steve Boyum Drehbuch: Gene Hong Kamera: Andrew Strahorn Musik: Ben Decter, Josh Kramon Altersempfehlung: ab 12