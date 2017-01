Schweiz 2 20:55 bis 21:40 Serien Chicago Fire Krise USA 2015 2017-01-23 00:30 Dolby Digital HDTV Merken Die Verschwörung um Boden nimmt immer merkwürdigere Züge an. Sein "Opfer" Serena ist plötzlich spurlos verschwunden. Inzwischen glaubt der Chief, dass der Immobilienhai Maddox etwas mit der Sache zu tun haben könnte. Doch als er Maddox zur Rede stellt, kommt das beim ermittelnden Detective Ryan Wheeler gar nicht gut an. Severide versucht Licht ins Dunkel zu bringen, indem er seine Exfreundin Jamie aufsucht, die als Anwältin für Maddox arbeitet. Sie streitet ab, etwas davon zu wissen. Das Team muss sich derweil um eine Landschildkröte kümmern, die nach einem Einsatz im Firehouse gelandet ist. Und Otis nimmt seinen ganzen Mut zusammen und bittet Brett um ein Date. Doch er hat längst Konkurrenz bekommen. Als sich alle zum wohlverdienten Feierabendbier im Molly's treffen, steht plötzlich Wheeler in der Bar und verhaftet Boden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Kinney (Kelly Severide) Jesse Spencer (Matthew Casey) Monica Raymund (Gabriel Dawson) Yuri Sardarov (Brian Zvonecek) Eamonn Walker (Wallace Boden) Christian Stolte (Randall McHolland) David Eigenberg (Christopher Herrmann) Originaltitel: Chicago Fire Regie: Haze J.F. Bergeron III Drehbuch: Michael Gilvary Kamera: Jayson Crothers Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 12