Silverline 23:15 bis 00:45 Horrorfilm The Death Factory Bloodletting USA 2008 20 40 60 80 100 Merken Ana Romero findet auf einer Website, die sich """"Gorehouse"""" nennt, ein Video, das die Ermordung ihrer Tochter zeigt. Ohnehin aller Hoffnung beraubt, hat sie im Leben kein anderes Ziel mehr als den Mörder ihres Kindes zu finden. Ihre Suche führt sie in eine Welt des Verdorbenen und Verkommenen. Sie trifft auf Menschen, die jenseits aller Normalität stehen. Mit ihnen wird sie in eine verlassene Fabrik eingeladen, um Zeuge eines Bloodletting, der Folterung und Ermordung eines unschuldigen Menschen, zu werden. Doch die Fabrik ist in Wahrheit die Hölle auf Erden, in der die Verderbten, die sich hier am menschlichen Leid ergötzen wollen, selbst peinvoll sterben sollen. Wer hier eintritt, ist des Todes. Die Hölle wartet schon! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joth Andrews (Hansel) Josh Bingenheimer (Cockmaster) Jeanna Coker (Baby) Shane Dean (White Manson) David C. Hayes (Rubber Love) Shareese Hegna (The Object) Danny Marianino (Transient) Originaltitel: The Death Factory Bloodletting Regie: Sean Tretta Drehbuch: Mike Marsh, Brad Sykes, Sean Tretta Altersempfehlung: ab 18