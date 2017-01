RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Trügerische Indizien Trügerische Indizien USA 1995-2005 2017-01-23 22:55 HDTV Merken Familie Unger verbringt wie jedes Jahr den Sommerurlaub am Lake Michigan und genießt die gemeinsame Zeit. Als Mark am Abend seinen Kindern etwas vorliest und sie anschließend ins Bett bringt, ist seine Ehefrau Florence draußen. Mark, der davon ausgeht, dass Florence bei den Nachbarn ist, legt sich schlafen. Doch am nächsten Morgen ist sie immer noch nicht aufgetaucht und so ruft er die Vermieter an, die nach ihr suchen. Kurz darauf finden sie ihre Leiche am Ufer des Sees. Da Florence unterhalb der Veranda des Ferienhauses liegt und das Geländer gebrochen ist, sieht alles nach einem tragischen Unfall aus. Doch bei der Obduktion stößt der Pathologe auf Anzeichen, die auf einen Mord hinweisen. Erst danach stellt sich heraus, dass die Ehe zwischen Mark und Florence nicht mehr so harmonisch war, wie sie zu sein schien. Ist der Tod womöglich doch kein Unfall gewesen? Michelle Johnson zieht nach ihrer Scheidung wieder mit ihren zwei Kindern zu ihrer Mutter und deren Ehemann Paul. Doch er und Michelle verstehen sich nicht gut. Also sucht sich Michelle eine eigene Wohnung und möchte in einer Bar mit ihren Freundinnen auf diesen Schritt anstoßen. Allerdings kommen ihre Freundinnen zu spät, und da Michelle in der Zwischenzeit schon einiges getrunken hat, verlässt sie die Bar, noch bevor ihre Freundinnen eintreffen. Diese sehen auf dem Weg zur Kneipe einen roten Pickup, auf dessen Ladefläche eine Frau ist und auf sich aufmerksam macht. Als die Freundinnen in der Bar Michelle nicht antreffen, fahren sie zu ihrer Wohnung und entdecken unterwegs ihre Jacke, einen Zahn und einen Blutfleck. Sie rufen die Polizei, die mehrere Tage lang nach Michelle sucht, und dann ihre Leiche in einem Fluss findet. Zunächst wird Michelles Stiefvater verdächtigt, doch dieser hat für die Tatzeit ein Alibi. Dann stößt die Polizei auf einen Mann, der in der Nähe des Fundorts der Leiche wohnt und sich ebenfalls in der Nähe der Bar aufgehalten hat. Zunächst streitet dieser jegliche Verbindung zu Michelle ab, doch dann kommen immer mehr Hinweise ans Licht, dass Michelle in seinem Pickup gewesen sein muss... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives