Sat.1 20:15 bis 21:15 Krimiserie Navy CIS Made in Italy USA 2016 2017-01-23 01:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Ex-Marine Victor Medina beobachtet den Mord an einem Navy-Angehörigen - und verschwindet erst einmal von der Bildfläche. Der NCIS sucht ihn fieberhaft, denn er gilt als dringend tatverdächtig. Bald wird allerdings klar, dass er nicht der Täter ist. Die Ermittlungen führen schliesslich zu einem Mann, der den Behörden nicht unbekannt ist, der aber auf Grund gewisser Privilegien nie für seine Taten geradestehen musste. Ist er der gesuchte Mörder? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Wilmer Valderrama (Nick Torres) Jennifer Esposito (Alex Quinn) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Alrick Riley Drehbuch: Gina Lucita Monreal Altersempfehlung: ab 12