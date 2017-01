Super RTL 22:05 bis 23:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Dünnes Eis USA 2006 Stereo HDTV Merken Jordan und Lu bearbeiten den Fall der jungen Shannon, die behauptet, von dem berühmten Baseballspieler Quentin Baker vergewaltigt worden zu sein. Ihre Aussage steht jedoch auf wackeligen Beinen, da Shannon als äußerst flatterhaft gilt, unter starkem Alkoholeinfluss stand und nach der Tat mit ihrem Freund geschlafen hat. Es kommt zu einem Streit zwischen Lu und Jordan, weil Jordan dem Mädchen unbedingt Glauben schenken will und ohnehin nicht gut auf ihre Kollegin zu sprechen ist. Der Grund dafür ist die aufkeimende Beziehung zwischen Woody und Lu. Als Shannon ermordet aufgefunden wird, scheint es, als habe Jordan recht gehabt. Doch Baker ist weder Shannons Vergewaltiger, noch ihr Mörder. Um jeglichen Tatverdacht von sich abzuwenden, müsste er sich allerdings als Homosexueller outen... Nigel ist unterdessen mit einem anderen Fall beschäftigt: In den Bergen wurde die eingefrorene Leiche eines Piloten gefunden, der vor 55 Jahren dort abgestürzt war. Da er unter den Habseligkeiten des Toten Fotos von dessen Familie findet, glaubt Nigel nun, er müsse dem damals fünfjährigen Sohn die Gelegenheit geben, seinen Vater noch einmal zu sehen. Nigel macht den mittlerweile 60-Jährigen ausfindig und präsentiert ihm die Leiche. Für den Mann ist der Tote jedoch ein Fremder. Vollkommen besessen von dem Fall, macht sich Nigel zusammen mit Bug auf den Weg zur Absturzstelle, um die richtige Leiche zu finden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Leslie Bibb (Tallulah "Lu" Simmons) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Donna Deitch Drehbuch: Jon Cowan Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin