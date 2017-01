Super RTL 20:15 bis 21:10 Krimiserie Lie To Me Blinder Fleck USA 2010 Stereo HDTV Merken Detective Wallowski gerät zusammen mit ihrem Partner, Detective Farr, ins Visier der polizeilichen Aufsichtsbehörde. Eigentlich hatten die beiden Polizisten den Auftrag, eine Bande von Kleinganoven, die Nine-Six, im Auge zu behalten. Doch nun wurde der Lightman Group ein Video zugespielt, auf dem eindeutig zu sehen ist, dass Detective Farr auf einen der Jugendlichen, Prince John, grundlos einprügelt und Detective Wallowski tatenlos zusieht. Obwohl Ermittlerin Jenkins ausdrücklich verlangt, dass Gillian sich mit dem Fall beschäftigt, lässt Cal es sich nicht nehmen - sehr zu Gillians Unmut - seine Freundin Wallowski persönlich auf diesen Vorfall anzusprechen. Dabei erkennt Cal, dass hinter Farrs Auseinandersetzung mit dem Jugendlichen mehr steckt. Wallowski schweigt aus Loyalität zu Detective Farr, doch Cal spürt, dass sie seine Hilfe braucht. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Prince John und mit ein bisschen Druck sitzt dieser auch alsbald im Verhörraum der Lightman Group. Prince John stellt sich jedoch als wenig kooperativ heraus und Cal zieht seine eigenen Schlüsse: Detective Farr scheint ein persönliches Problem mit Prince John und der Nine-Six Bande zu haben. Warum sonst sollte der erfahrene Polizist versuchen, Prince John umzubringen? Gillian beobachtet Cals Zuneigung zu Detective Wallowski mit Argwohn. Und nicht nur sie - Cals Beziehung zu Wallowski sorgt auch bei der Dienstaufsichtsbehörde für Aufmerksamkeit, vor allem als ausgerechnet Prince John nach dem Verhör in der Lightman Group tot aufgefunden wird. Detective Wallowski wird von einer Augenzeugin als Täterin identifiziert und schließlich verhaftet. Während Gillian sich in ihrer Meinung über Wallowski bestätigt fühlt, ist Cal von deren Unschuld überzeugt. Obwohl er sich von nun an wegen Befangenheit aus dem Fall raushalten soll, ermittelt Cal auf eigene Faust weiter und stößt schließlich auf den Bandenchef der Nine-Six, Marcos Suarez. Doch ehe Cal sich mit Suarez unterhalten kann, wird ein weiteres Bandenmitglied tot aufgefunden. Und diesmal hat Detective Wallowski ein waschfestes Alibi: Sie saß im Gefängnis. Nun liegt es an Cal, sich zwischen seiner Liebe zu Wallowski und seiner Kollegin Gillian zu entscheiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Roth (Dr. Cal Lightman) Kelli Williams (Dr. Gillian Foster) Monica Raymund (Ria Torres) Brendan Hines (Eli Loker) Shoshanna Stern (Sarah) Monique Curnen (Det. Sharon Wallowski) Hayley McFarland (Emily Lightman) Originaltitel: Lie to Me Regie: Michelle MacLaren Drehbuch: Samuel Baum, Kevin Fox Musik: Peter Nashel Altersempfehlung: ab 12