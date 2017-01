RTL Passion 20:15 bis 21:00 Abenteuerserie Krieg und Frieden Versuchung GB 2016 2017-01-23 23:05 Merken Die Rostows kehren nach Moskau zurück und Natascha verzehrt sich vor Sehnsucht nach ihrem Verlobten Andrej, der sich wegen seiner alten Kriegsverletzung in ärztliche Behandlung begeben musste. In der Oper lernt Natascha Helene, die Ehefrau von Pierre kennen. Sie nimmt es mit der ehelichen Treue nicht sehr genau und beginnt eine Affäre mit Antol, dem Bruder von Natascha. Beide finden so stark Gefallen aneinander, dass sie durchbrennen wollen. Doch ihr Plan fliegt auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gillian Anderson (Anna Pavlovna Scherer) Jim Broadbent (Prinz Nikolai Bolkonski) Lily James (Natascha Rostowa) Mathieu Kassovitz (Napoleon Bonaparte) Stephen Rea (Prinz Vassily Kuragin) James Norton (Andrej Bolkonski) Paul Dano (Pierre Besuchow) Originaltitel: War and Peace Regie: Tom Harper Drehbuch: Andrew Davies Kamera: George Steel Musik: Martin Phipps Altersempfehlung: ab 6