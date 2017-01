WDR 20:15 bis 21:45 Krimi Nacht ohne Morgen D 2011 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jasper Dänert, ein renommierter Berliner Jurist, ist schwer erkrankt. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber es gibt etwas, was er vor seinem Tod unbedingt erledigen möchte. 1992, kurz nach der "Wende", hatte Jasper, damals Staatsanwalt in Potsdam, die Ermittlungen in einem Mordfall geleitet, der ihm besonders nahe ging. Ein sechzehnjähriger Junge wurde tot in einem Waldstück gefunden. Seine Identität blieb ungeklärt, ebenso die des Täters. Jetzt, fast 20 Jahre später, begibt sich Jasper, der inzwischen pensioniert ist, erneut auf Spurensuche. Er will dafür sorgen, dass das Opfer endlich sein Recht bekommt - und der Täter. Jasper ist seit achtzehn Jahren verheiratet. Seine Frau Katharina ist Scheidungsanwältin. Die Ehe ist kinderlos, die Partner sind sich fremd geblieben. Jaspers nahender Tod lässt die Mauern bröckeln, die sich zwischen ihnen über die Jahre aufgebaut haben. Trotzdem weiß Katharina nicht, was Jasper bewegt. Und sie weiß nichts von der jungen Polizeibeamtin, mit der er sich trifft. Larissa Brandow soll Jasper bei der Aufklärung des Verbrechens helfen. Als Mädchen hatte Larissa die Leiche des Jungen entdeckt. Nur zögernd willigt sie ein, sich den Schrecken ihrer Kindheit zu stellen. Die Ermittlungen in der brandenburgischen Provinz gestalten sich schwierig. Es ist viel Zeit vergangen, Zeugen sind verstorben, Erinnerungen verblasst. Jaspers Körper gehorcht ihm nicht mehr. Schließlich muss er aufgeben und fährt zurück nach Berlin. Larissa macht allein weiter und wird fündig... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Götz George (Jasper Dänert) Barbara Sukowa (Katharina Dänert) Fritzi Haberlandt (Larissa Brandow) Jeroen Willems (Christian Färber) Gunnar Teuber (Ralf Kessler) Laurens Walter (Dr. Hensler) Godehard Giese (Ingo Maase) Originaltitel: Nacht ohne Morgen Regie: Andreas Kleinert Drehbuch: Karl-Heinz Käfer Kamera: Johann Feindt Musik: Daniel Dickmeis