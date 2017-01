sixx 22:15 bis 22:45 Comedyserie Sex and the City Die Freak-Show USA 1999 Merken Nach ihren Dates stellen sich die vier Freundinnen die Frage, ob alle Männer abgedrehte Freaks sind. Während Samantha sich mit einem Mann trifft, der Halsbänder trägt und es mag, wenn man ihn wie einen Hund behandelt, entdeckt Carrie mit ihrem neuen Freund, dass sie selbst durchaus etwas Freakiges in sich hat, das ab und zu raus muss. Aus all ihren Erfahrungen kommt Miranda wieder einmal zu dem Schluss, dass es unmöglich ist, längere Zeit mit einem Mann glücklich zu sein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Kristin Davis (Charlotte York) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) Kim Cattrall (Samantha Jones) Ian Kahn (Ben) Marc Kudisch (Harrison) Claudia Besso (Monica) Originaltitel: Sex and the City Regie: Susan Seidelman Drehbuch: Candace Bushnell, Darren Star, Jenny Bicks Musik: Douglas J. Cuomo Altersempfehlung: ab 12