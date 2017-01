ProSieben 22:15 bis 22:40 Comedyserie The Big Bang Theory Reife Leistung, Playboy! USA 2014 2017-01-23 01:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Penny hadert mit ihrer Schauspielkarriere: Sie hat ein Rollenangebot für einen fürchterlichen Film und weiß nicht, ob sie das Richtige tut, wenn sie es annimmt. Raj plagt sich unterdessen mit einem Frauenproblem herum, das sein Gewissen ziemlich belastet. Er hat ein Date mit seiner Internetbekanntschaft Emily klarmachen können, die er zuerst verprellt hat. Doch dann meldet sich seine Ex-Freundin Lucy ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Anthony Rich Drehbuch: Steven Molaro, David Goetsch, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6