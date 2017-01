ProSieben 20:15 bis 20:45 Comedyserie The Big Bang Theory Das Kohabitations-Experiment USA 2016 2017-01-23 00:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Amy hat einen Wasserschaden in ihrer Wohnung. Also schlägt Penny vor, dass sie bei Sheldon einziehen soll, während Leonard zu Penny übersiedelt. Doch Sheldon ist skeptisch. Erst als Penny ihre Wohnung als Versuchsumgebung anbietet, lässt er sich auf das Experiment ein. Howard und Bernadette sind unterdessen hin- und hergerissen: Sie wollen das Geschlecht ihres Babys nicht wissen, doch Raj hat beim gemeinsamen Arztbesuch in die Akte gelinst ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Tara Hernandez Kamera: Steven V. Silver