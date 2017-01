SWR 22:00 bis 22:30 Quiz Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow D 2016 2017-01-23 03:30 Stereo Dolby 16:9 Merken Die Kandidatinnen in Runde eins haben nur ein Thema: Schwangerschaft! Denn eine der Drei ist Schwangerschaftsberaterin. Eine Hebamme ist sie zwar nicht, aber sie bietet Müttern alles in Sachen Organisation und Information rund ums kommende Baby an: Das reicht von der Erstausstattung über die Klinik- bis zur Krippenauswahl. In Runde zwei wird mit Tellern jongliert! Einer der drei Kandidaten zeigt eine furios-komische Show mit Tellern auf Stäben - aber erst nach der Auflösung! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Originaltitel: Sag die Wahrheit