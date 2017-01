ONE 22:30 bis 23:00 Show Bühne 36 - Känguru & Co Systemrelevanter Humor mit Marc-Uwe Kling und drei Anderen Über Unterhaltung D 2016 Merken Wenn Menschen langweilig ist, stellen sie oft seltsame Dinge an. Daher sollte man sie tunlichst unterhalten. Die vier Autoren der 'Bühne 36', Marc-Uwe Kling, Sebastian Lehmann, Julius Fischer und Maik Martschinkowsky werden ihren Beitrag dazu leisten und so vielleicht ein kleines bisschen die Welt retten. Marc-Uwe Kling und sein Mitbewohner - ein kommunistisches Känguru - fragen sich in der dritten Folge, wer bei Star-Wars (oder in der Politik) eigentlich die dummen Entscheidungen trifft. Sebastian Lehmann gibt wertvolle Tipps, wie man den zweistündigen Werbevorlauf bei Kinofilmen sinnvoll gestalten kann. Julius Fischer überlegt, was man tun muss, damit ein Buch zum Bestseller wird - unabhängig vom Inhalt. Maik Martschinkowsky hingegen hat sich an dem Versuch, einen Vampirroman zu schreiben, die Zähne ausgebissen. Für den passenden Soundtrack der Sendung sorgt wie immer das Ein-Mann-Bassorchester 'Boris the Beast'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marc-Uwe Kling Gäste: Gäste: Sebastian Lehmann, Julius Fischer, Maik Martschinkowsky Originaltitel: Bühne 36 - Känguru & Co.