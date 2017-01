Servus TV 22:40 bis 23:40 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Leben ohne Sonne USA 2012 2017-01-23 02:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Licht der Sonne hält beinahe alle Lebewesen auf der Erde am Leben. Jeden Tag geht sie auf und strahlt vom Himmel. Eines Tages in ferner Zukunft wird die Sonne jedoch nicht mehr sein. Wird der Mensch bis dahin einen neuen Planeten im Kosmos sein Heim nennen? Oder wird es ihm möglich sein, die Naturgesetze zu überwinden und eine neue Erde, einen neuen Stern oder gar ein neues Universum zu erschaffen? Wird der Mensch das Verschwinden der Sonne überleben? Diesen Fragen geht der Schauspieler und Hollywood-Star Morgan Freeman auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole