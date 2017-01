Tele 5 20:15 bis 22:10 Actionfilm Bruce Lee - Die Todesfaust des Cheng Li HK 1971 2017-01-24 02:05 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Chinese Cheng Li zieht nach Thailand, um gemeinsam mit seinen Cousins in einer Eisfabrik zu arbeiten. Als die Cousins zufällig in einem der Eisblöcke Kokain finden, informieren sie den Chef der Fabrik darüber - und verschwinden spurlos. Cheng beginnt, Nachforschungen über ihr Verschwinden anzustellen, und obwohl er eigentlich geschworen hat, nie mehr zu kämpfen, sieht er sich bald gezwungen, diesen Schwur zu brechen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bruce Lee (Cheng Li) Maria Yi (Chow Mei) James Tien (Hsiu Chien) Han Ying-Chieh (Hsiao Mi) Malalene (Miss Wuman) Tony Liu (Hsiao Chiun) Kun Li (Ah Kun) Originaltitel: The Big Boss Regie: Lo Wei Drehbuch: Lo Wei, Lo Wei, Bruce Lee Kamera: Chen Ching-Chu Musik: Wang Fu-Ling Altersempfehlung: ab 16