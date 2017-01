Als Britta Aumüller, die Sekretärin von Bauunternehmer Zechl, bei Pfeiffer einen Diebstahl melden will, fällt sie plötzlich tot um. Es stellt sich heraus, dass sie vergiftet wurde. Benno und Sabrina nehmen sich die Landkommune vor, in der die Tote gelebt hat ... In Google-Kalender eintragen