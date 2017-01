RBB 22:15 bis 23:40 Krimi Polizeiruf 110 Eifersucht DDR 1988 20 40 60 80 100 Merken Schon seit längerer Zeit hat der Seemann Mario Sander ein Verhältnis mit der Journalistin Sybille Weigbrecht. Sanders Familie weiß um die Beziehung und seine Frau Petra hat deshalb schon einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Die Kinder haben sich längst gegen ihren Vater gestellt. Als Mario wieder einmal vom Schiff kommt, warten beide Frauen am Hafen. Zögernd wendet er sich seiner Frau und seinem kleinen Sohn zu. Sybille zieht sich an einen stillen Platz zurück, wo sie ein merkwürdig erscheinender Mann anspricht. Zu Hause wird Mario von seiner kranken Mutter und seiner Frau unter Druck gesetzt. Dennoch verbringt Mario die Nacht mit Sybille. Tags darauf findet die Nachbarin Sybille tot in ihrer Wohnung auf. War es Mord aus Eifersucht? Die Kriminalisten verhören Mario, Petra und die alte Frau Sander, die ihnen ziemlich konfuse Antworten gibt. Darüber hinaus verfolgen sie noch eine zweite Spur, denn seit längerem sind sie einem Unbekannten auf der Spur, der es auf alleinstehende Frauen abgesehen hat. Der Polizeiruf "Eifersucht" erzählt eine Geschichte über höchst emotionale, seelisch zerrissene Menschen, die an ihren Gefühlen zugrunde gehen. Atmosphärische Dichte, ein exzellentes Darstellerteam und die nuanciert eingesetzte Musik der Gruppe "Karussell" zeichnen diesen Polizeiruf aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Hauptmann Fuchs) Lutz Riemann (Oberleutnant Zimmermann) Horst Krause (Leutnant Schön) Käthe Reichel (Frau Sander) Uwe Kockisch (Marco Sander) Swetlana Schönfeld (Petra Sander) Herrmann Beyer (Arno Großer) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Bernd Böhlich Drehbuch: Regina Weicker Kamera: Martin Schlesinger Musik: Gruppe Karussell, Hartmut Behrsing