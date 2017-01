RBB 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Mit ruhiger Hand D 2009 Merken Die Einstichwunde ist tief: Prof. Julius Gann hat viel Blut verloren. Als er und seine Frau von einer Charity-Gala nach Hause gekommen waren, hatte sie ein Unbekannter in der Villa überfallen und niedergestochen. Während für Carmen Gann jede Hilfe zu spät kam, wird Prof. Gann jetzt in seiner eigenen Privatklinik behandelt - und selbst in dieser Situation bleibt er der Chef. Bereitwillig folgen Dr. Wolf und die Krankenschwester Sylvia Keller seinen resoluten Anweisungen. Auch daheim gab Prof. Gann offensichtlich den Ton an. Überraschend gleichgültig nimmt sein Sohn Jonas den Überfall auf seine Eltern zur Kenntnis. Was verheimlicht der Jugendliche vor den Kommissaren Ballauf und Schenk? Offensichtlich war zur Tatzeit nicht nur sein Vater, sondern auch er selber stark alkoholisiert. Wurde der Raubmord nur vorgetäuscht? Dringend tatverdächtig ist auch Stefan Koschinski. Seine Frau war bei einer von Prof. Gann durchgeführten Operation gestorben - er verklagte den Klinikchef. Doch die Klage wurde abgewiesen. Einen treuen Partner weiß Prof. Gann in Thomas Bernstein, mit dem er die Klinik schon seit vielen Jahren zusammen leitet. Was er nicht weiß: Bernstein will seine Anteile an Prof. Ganns Lebenswerk verkaufen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) Dietmar Bär (Freddy Schenk) Tessa Mittelstaedt (Franziska Lüttgenjohan) Joe Bausch (Rechtsmediziner Dr. Roth) Christian Tasche (Oberstaatsanwalt von Prinz) Roeland Wiesnekker (Dr. Julius Gann) Vincent Redetzki (Jonas Gann) Originaltitel: Tatort Regie: Maris Pfeiffer Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Benedict Neuenfels Musik: Jörg Lemberg Altersempfehlung: ab 12