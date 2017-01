ZDF neo 23:25 bis 00:55 Krimi Arne Dahl: Falsche Opfer S 2012 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Anschlag auf Chavez wird die Eskadron-Gang selbst Opfer eines Attentats: Billingers Rache für den Anschlag auf sein Restaurant. Doch das ist erst der Auftakt für den Rachefeldzug. Vor allem hat er seine Tochter Sonja im Visier, die immer noch mit dem gestohlenen Geld unterwegs ist. Sverker versucht, Sonja zu schützen, doch als er stirbt, ist die Hetzjagd auf sie nicht mehr zu stoppen. Das A-Team findet heraus, dass Billinger und Susanne Hörnfeldt früher eine Beziehung hatten. Sara entdeckt, dass Susannes Tochter Lena auf Kinder-Porno-Seiten abgebildet ist. Jetzt gibt es einen eindeutigen Hinweis, dass Billinger hinter der Explosion in Holland steckt und zudem, unter Schutz eines hohen schwedischen Polizeibeamten, nicht nur im Drogenhandel aktiv ist, sondern auch ein Pädophilennetzwerk betreibt. Fieberhaft ist das A-Team auf der Suche nach stichhaltigen Beweisen, um endlich den brandgefährlichen Billinger zu stoppen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, und nur unter Einsatz ihres Lebens können sie Sonja in letzter Minute aus der Schusslinie holen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Malin Arvid (Kerstin Holm) Irene Lindh (Jenny Hultin) Claes Ljungmark (Viggo Norlander) Shanti Roney (Paul Hjelm) Magnus Samuelsson (Gunnar Nyberg) Matias Varela (Jorge Chavez) Vera Vitali (Sara Svenhagen) Originaltitel: Arne Dahl: Upp till toppen av berget (2) Regie: Jörgen Bergmark Drehbuch: Cilla Börjlind und Rolf Börjlind Kamera: Ellen Kugelberg Musik: Niko Röhlcke Altersempfehlung: ab 16