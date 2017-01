ZDF neo 20:15 bis 21:50 Krimi Inspector Barnaby Die Leiche ist heiß GB 2005 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Plummers Fabrik wird eine nackte männliche Leiche in der ultrahocherhitzten Desinfektionsanlage gefunden. Obwohl die Plummer-Familie zerstritten ist, verweigert sie jede Aussage. Erst Sicherheitsmann Keith Carter erzählt Inspector Barnaby, dass Anselm Plummer, der jüngere Sohn, sich nachts am Tresor zu schaffen gemacht hatte. Wahrscheinlich um Rezepte zu stehlen. Der ältere Sohn Ralph versteckt sich lieber in seiner Vogelbeobachtungsstation, als auszusagen. Und beider Mutter Amelia flunkert allen vor, sie sei dement. Schließlich gibt Ralphs Ehefrau Helen - charmant, überaus tüchtig, aber ohne Stimmrecht im Familienrat - Barnaby Einblick in die verwirrenden Familienverhältnisse der Plummers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (Inspector Barnaby) John Hopkins (Sergeant Dan Scott) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Barry Jackson (Dr. George Bullard) Annette Crosbie (Amelia Plummer) John Quayle (Herr Judd) Jasper Britton (Anselm Plummer) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Renny Rye Drehbuch: Andrew Payne Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12