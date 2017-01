ZDF 20:15 bis 21:45 Krimi Ein Kommissar kehrt zurück D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der frisch pensionierte Hauptkommissar Kovak kehrt zurück in ein kleines Dorf bei Greifswald, wo vor 20 Jahren ein Mädchen ermordet wurde. Der Täter konnte nie gefasst werden. Einer der Verdächtigen war Michael Adam, ein Physik-Professor. Weil die Indizien gegen ihn nicht ausreichten, mussten die Ermittlungen eingestellt werden. Bald stehen sich die beiden Männer direkt gegenüber. – Dramaturgisch hervorragend ausgearbeitete Geschichte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Kockisch (Kommissar Kovak) Sylvester Groth (Prof. Michael Adam) Sophie von Kessel (Ella Schönemann) Ulrike C. Tscharre (Luisa Schelling) Oliver Stokowski (Friedel Weiland) Jenny Schily (Rebecca Weiland) Barbara Schnitzler (Beate Klingenberg) Originaltitel: Ein Kommissar kehrt zurück Regie: Matti Geschonneck Drehbuch: Magnus Vattrodt Kamera: Theo Bierkens Musik: Nikolaus Glowna, Ludwig Eckmann