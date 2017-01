SAT.1 Emotions 23:20 bis 00:05 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 249 D 2012 16:9 HDTV Merken Bernheimer und Shirley sind in der Klinik: Shirley hat eine Blinddarmentzündung, will sich wegen ihrer Schwangerschaft jedoch nicht operieren lassen. Doch Bernheimer kann sich durchsetzen ... Die verwirrte Saskia kann aus der Villa fliehen und wird von Ursula in die Klinik gebracht. Als Isabelle und Georg ihr Verschwinden bemerken, scheint es nur noch einen Ausweg zu geben: Sie müssen Saskia ein für alle Mal aus dem Weg schaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Petra Wiemers Kamera: Stefan Krause, Mike Clayton Musik: Curt Cress