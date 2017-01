Disney Channel 22:15 bis 22:40 Comedyserie Die Nanny Bretter, die die Welt bedeuten USA 1994 HDTV Merken An Gracies Schule soll die Theateraufführung eines Musicals stattfinden. Als sich alle Eltern vor der Verantwortung drücken, die Regie des Stückes zu übernehmen, springt Fran schließlich ein. Doch schon bald merkt die Nanny, dass ihr das ganze Projekt über den Kopf wächst. Neuer Regisseur wird Maxwell Sheffield, der erfahrene Broadway-Produzent. Allerdings geht er die Sache wie eine professionelle Produktion an und setzt damit die unerfahrenen Kinder stark unter Druck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C.C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Will Mackenzie Drehbuch: Frank Lombarti, Dana Reston Kamera: Mikel Neiers Musik: Michael Blakey, Timothy Thompson