MTV 20:25 bis 21:20 Unterhaltung Are You the One? Reunion Special USA 2013 Merken Die 20 Kandidaten treffen beim großen Wiedersehen wieder aufeinander und sprechen mit Moderator Ryan Devlin über all die Dinge, die auf Hawaii passiert sind. Hinzu kommen bisher unveröffentlichte Szenen und eine Menge schockierender Enthüllungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Are You the One? Altersempfehlung: ab 12