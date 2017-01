TNT-Serie 20:15 bis 21:45 Actionfilm Rush Hour 2 USA, HK 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jackie Chan und Chris Tucker treffen in diesem Sequel zur Actionkomödie "Rush Hour" erneut als Inspektor Lee und Detective Carter aufeinander. Diesmal gehen sie einem Falschgeldring an den Kragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Chan (Chief Inspector Lee) Chris Tucker (Detective James Carter) John Lone (Ricky Tan) Ziyi Zhang (Hu Li) Roselyn Sanchez (Isabella Molina) Alan King (Steven Reign) Harris Yulin (Agent Sterling) Originaltitel: Rush Hour 2 Regie: Brett Ratner Drehbuch: Jeff Nathanson Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: Lalo Schifrin Altersempfehlung: ab 12