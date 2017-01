Zocker Sydney ist in der glitzernden Neonwelt von Las Vegas und Reno zu Hause. Eines Tages nimmt er den jüngeren John unter seine Fittiche und zeigt ihm seine Tricks, um im Casino abzukassieren. Doch dann verdreht die schöne Kellnerin Clementine John gehörig den Kopf und ehe er sich versieht, ist er mit ihr verheiratet und in eine mysteriöse Entführung verwickelt. In Google-Kalender eintragen